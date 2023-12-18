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Сегодня, 20:21

Гордеев: «Чемпионство «Краснодара» будет неожиданностью»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Футбольный эксперт Андрей Гордеев высказался об игре «Краснодара» в первой части сезона-2023/24 РПЛ.

«Сейчас команда смотрится задорно, достаточно организованно. «Краснодар» всегда отличала комбинационная игра, неплохие взаимодействия. Сейчас еще добавилось везение, без которого никак. Плюс у «быков» есть надежная игра в обороне, а она больше влияет на результат, чем яркая игра в атаке. Надо посмотреть, как кто проведет подготовку зимой и какие изменения в составе будут. Тут надо говорить не только о команде Ивича, но и об их конкурентах. Можно ведь сделать все правильно и все равно оказаться ниже планируемого. Мне кажется, южане созрели и заслужили чего-то большего. Это важно. В целом чемпионство «Краснодара» было бы неожиданностью», — приводит слова Гордеева «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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