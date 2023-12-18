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Сегодня, 20:02

Британский журналист: «Думаю, Аршавин и Канчельскис могли бы работать тренерами в АПЛ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Андрей Аршавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Британский журналист издания GiveMeSport Пол Браун считает, что бывший форвард «Арсенала» Андрей Аршавин и экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис могли бы работать тренерами в клубах АПЛ.

«Думаю, Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис готовы и могли бы тренировать в клубах АПЛ. Почему нет? В прошлом это два легендарных игрока «МЮ» и «Арсенала», и думаю, что санкции не помешают тому, чтобы кто-то из них в будущем стал главным тренером команды АПЛ. Аршавин бы вполне мог пройти стажировку в клубе премьер-лиги. Эти двое русских подходят для такой работы в Англии», — приводит Sport24 слова Брауна.

На данный момент Аршавин является заместителем генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Канчельскис был уволен с поста генерального директора казахстанского «Тобола» в ноябре 2023 года. 8 декабря сообщалось, что он возглавит «Мурас Юнайтед» из Киргизии.

Источник: Sport24
Андрей Аршавин
Андрей Канчельскис
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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