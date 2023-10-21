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Сегодня, 14:30

Арутюнянц — о планах на будущее: «Есть стратегия»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц эксклюзивно для «СЭ» рассказал о планах на будущее.

— Вы довольно часто упоминаете про то, что Карпину нужно что-то закончить в «Ростове». У вас есть какой-то тайный план?

— Есть стратегия, о которой я никогда не рассказывал. Мы должны еще многое сделать.

— Какая? Клуб должен самостоятельно зарабатывать?

— Нет, не об этом речь. Я говорю чисто за тренера. Мы должны подвести футболистов, создать определенную команду — до этой точки мы должны дойти.

— У «Ростова-2» есть цель выйти в первую лигу?

— Нет, такой задачи не стоит. Есть цель подготовить игроков для основы. Уровень сопротивления в первой лиге, конечно, выше, но давайте пока начнем играть и посмотрим на этот состав «двойки», на что мы способны.

— Кроме «Ростова-2» у клуба планируются крупные проекты?

— Была новая база, но она пока на паузе. Там есть ряд технически сложных моментов, связанных с грунтами. Больше ничего.

ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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