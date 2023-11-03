Силкин: «Тюкавину нужно забивать, а не искать виноватых»

Российский тренер Сергей Силкин отреагировал на отказ нападающего «Динамо» Константина Тюкавина общаться с журналистами после матча 13-го тура РПЛ.

«Тюкавин обиделся на журналистов? Не пойму такого, если честно. Обижаться нужно на себя, а не на кого-то другого. Сейчас Косте нужно сосредоточиться на своей игре, забивать мячи. Нужно приносить пользу своей команде, а не искать виноватых. Что за тенденция сейчас пошла не общаться с прессой, неуважение какое-то», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 13 матчей в РПЛ, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

«Динамо» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 13 туров.