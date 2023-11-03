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Сегодня, 15:29

Силкин: «Тюкавину нужно забивать, а не искать виноватых»

Алина Савинова
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Российский тренер Сергей Силкин отреагировал на отказ нападающего «Динамо» Константина Тюкавина общаться с журналистами после матча 13-го тура РПЛ.

«Тюкавин обиделся на журналистов? Не пойму такого, если честно. Обижаться нужно на себя, а не на кого-то другого. Сейчас Косте нужно сосредоточиться на своей игре, забивать мячи. Нужно приносить пользу своей команде, а не искать виноватых. Что за тенденция сейчас пошла не общаться с прессой, неуважение какое-то», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 13 матчей в РПЛ, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами.

«Динамо» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 13 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-tyukavinu-nuzhno-zabivat-goly-a-ne-iskat-vinovaty-h/
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Спартак

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
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Оренбург

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