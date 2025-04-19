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Гончаренко после поражения «Пари НН» от «Локомотива»: «У меня есть понимание, как исправить ситуацию»

Дарик Агаларов
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Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ.

Нижегородцы продлили свою серию без побед до 6 игр.

— Не нужно беспокоиться за команду. У меня есть понимание, как исправить ситуацию. Нам отступать некуда. Будем сражаться, — сказал Гончаренко.

— Как вы смотрите на ситуацию с «Химками»?

— Пусть там их руководители этим вопросом занимаются. Нам бы со своими делами разобраться.

— Карапузов сказал, что вас «прибили» судьи.

— Понятно, что это эмоциональное высказывание. Но давайте так. Первый гол — лайнсмен поднимает флаг, сигнализируя о фоле игрока «Локомотива», главный принимает другое решение. Вот есть красная Каккоеву. За похожие два эпизода судья не пошел даже смотреть повтор.

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. В следующем туре нижегородцы сыграют дома против «Ахмата».

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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Акрон – Спартак
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20.04 14:00
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Факел – Ростов
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Манфред Угальде

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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

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 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

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