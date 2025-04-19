Гончаренко после поражения «Пари НН» от «Локомотива»: «У меня есть понимание, как исправить ситуацию»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 25-го тура РПЛ.

Нижегородцы продлили свою серию без побед до 6 игр.

— Не нужно беспокоиться за команду. У меня есть понимание, как исправить ситуацию. Нам отступать некуда. Будем сражаться, — сказал Гончаренко.

— Как вы смотрите на ситуацию с «Химками»?

— Пусть там их руководители этим вопросом занимаются. Нам бы со своими делами разобраться.

— Карапузов сказал, что вас «прибили» судьи.

— Понятно, что это эмоциональное высказывание. Но давайте так. Первый гол — лайнсмен поднимает флаг, сигнализируя о фоле игрока «Локомотива», главный принимает другое решение. Вот есть красная Каккоеву. За похожие два эпизода судья не пошел даже смотреть повтор.

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. В следующем туре нижегородцы сыграют дома против «Ахмата».