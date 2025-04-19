«Краснодар» — «Ахмат»: Кордоба открыл счет

«Краснодар» вышел вперед в матче против «Ахмата» в 25-м туре РПЛ — 1:0.

На 40-й минуте счет открыл Джон Кордоба. 31-летний колумбиец забил свой десятый гол в этом розыгрыше РПЛ.