«Краснодар» — «Ахмат»: хозяева выигрывают после первого тайма

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«Краснодар» после первого тайма на своем поле обыгрывает «Ахмат» в матче 25-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил форвард «быков» Джон Кордоба.