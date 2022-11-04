Гончаренко стал тренером месяца в РПЛ

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре, сообщает пресс-служба чемпионата России.

Белоруссий специалист возглавляет «шмелей» с августа 2022 года.

Под руководством Гончаренко команда выиграла 3 матча из 4 сыгранных, одну встречу против «Сочи» команда провела в ничью (2:2).