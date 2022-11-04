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Сегодня, 11:26

Вратарь «Факела» Свинов: «Матч с «Зенитом» — это ад: одна минута идет как час»

Вратарь «Факела» прокомментировал матч против «Зенита» в РПЛ
Руслан Минаев
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Вратарь «Факела» Илья Свинов прокомментировал матч против «Зенита» в РПЛ.

Матч между командами закончился вничью — 1:1.

«Зенит» — это самый ад из всех, с кем мы играли, — цитирует Свинова «РБ Спорт». — С ними одна минута идет как час. Хоть мы и сыграли 1:1, а у них благодаря нашей команде особо не было моментов, все равно в лиге это самый тяжелый соперник. Они запирают у ворот, у них очень быстрый темп игры".

«Зенит» лидирует в РПЛ с 39 очками. «Факел» идет на 13-м месте с 12 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-svinov-protiv-zenita-odna-minuta-idet-kak-chas-e-to-samy-j-ad-v-rpl/
Илья Свинов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
5
17
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
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Зенит – Ахмат
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5.11 16:30
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Филипе Силва Малком

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П
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