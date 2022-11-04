Вратарь «Факела» Илья Свинов прокомментировал матч против «Зенита» в РПЛ.

Матч между командами закончился вничью — 1:1.

«Зенит» — это самый ад из всех, с кем мы играли, — цитирует Свинова «РБ Спорт». — С ними одна минута идет как час. Хоть мы и сыграли 1:1, а у них благодаря нашей команде особо не было моментов, все равно в лиге это самый тяжелый соперник. Они запирают у ворот, у них очень быстрый темп игры".

«Зенит» лидирует в РПЛ с 39 очками. «Факел» идет на 13-м месте с 12 очками.