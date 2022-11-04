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Сегодня, 11:15

Магкеев — о Европе: «Будет вариант уехать — рассмотрю, не будет — я себя прекрасно чувствую здесь»

Магкеев заявил, что рассмотрит вариант переезда в Европу, если будет вариант
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Защитник «Локомотива» и сборной России Станислав Магкеев высказался о возможном переезде в европейский чемпионат.

— У тебя контракт до 2024 года. Не задумывался о том, чтобы стать легендой «Локомотива» и провести здесь всю карьеру?

— Таких мыслей не было. Но это мой родной клуб, и, как бы ни сложилась карьера, я всегда буду безумно благодарен «Локомотиву». Я приехал сюда в 15 лет, стал личностью и футболистом. Этот клуб — часть моей жизни.

— В Европу никогда не тянуло?

— Тянуло. Мне кажется, это нормальное желание — играть с самыми сильными соперниками в лучших лигах. Знаю, что мной интересовался «Марсель», а также два клуба из Италии. Но до конкретики, как понимаю, не доходило — мешали травмы...

По стилю мне нравятся чемпионаты Англии, Италии и Германии. Но если не сложится с Европой, убиваться с горя не буду. Я стал футболистом в этой стране и получил здесь возможность зарабатывать на жизнь футболом. Будет возможность уехать — обязательно ее рассмотрю. Не будет — я себя прекрасно чувствую в «Локомотиве».

Станислав Магкеев. «Мы готовились к борьбе за золото, а не выживание. Сделаем все, чтобы исправиться». Магкеев — о крушении «Локомотива»

Футбол
РПЛ
Станислав Магкеев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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