Гончаренко снова повел в противостоянии со «Спартаком»

Вернувшийся к работе с ЦСКА Виктор Гончаренко победил в 11-м противостоянии со «Спартаком» в тренерской карьере. Теперь на счету команд белорусского специалиста (помимо ЦСКА — это «Кубань» и «Уфа») пять побед при двух ничьих, четырех поражениях и разности голов 17-15. Любопытно, что два из трех успехов Гончаренко в дерби оформили оформивший «сухарь» вратарь Акинфеев и сделавший дубль легионер (год назад Сигурдссон, сегодня — Влашич). (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Спартака»

Дата Турнир Команда Гончаренко Тренер «Спартака» Счет Голы 28.04.2014 Чемпионат Кубань Дмитрий Гунько 2:0 И.Попов-2 02.11.2014 Чемпионат Кубань Мурат Якин 3:3 Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски 25.09.2016 Чемпионат Уфа Массимо Каррера 1:0 Фатаи 30.04.2017 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 1:2 А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков 12.08.2017 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 2:1 Щенников, Витинью — Пашалич 10.12.2017 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 0:3 Промес-2, Пашалич 23.09.2018 Чемпионат ЦСКА Массимо Каррера 1:1 Влашич — Фернанду 06.04.2019 Чемпионат ЦСКА Олег Кононов 2:0 Сигурдссон-2 19.08.2019 Чемпионат ЦСКА Олег Кононов 1:2 Мариу Фернандес — Жиго-2 04.03.2020 Кубок ЦСКА Доменико Тедеско 2:3 (д.в.) Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон 30.06.2020 Чемпионат ЦСКА Доменико Тедеско 2:0 Влашич-2

+5=2-4, мячи 17-15.