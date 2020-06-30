Гончаренко снова повел в противостоянии со «Спартаком»
Вернувшийся к работе с ЦСКА Виктор Гончаренко победил в 11-м противостоянии со «Спартаком» в тренерской карьере. Теперь на счету команд белорусского специалиста (помимо ЦСКА — это «Кубань» и «Уфа») пять побед при двух ничьих, четырех поражениях и разности голов 17-15. Любопытно, что два из трех успехов Гончаренко в дерби оформили оформивший «сухарь» вратарь Акинфеев и сделавший дубль легионер (год назад Сигурдссон, сегодня — Влашич). (Кирилл Бурдаков)
Матчи команд Виктора Гончаренко против «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Команда Гончаренко
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Голы
|
28.04.2014
|
Чемпионат
|
Кубань
|
Дмитрий Гунько
|
2:0
|
И.Попов-2
|
02.11.2014
|
Чемпионат
|
Кубань
|
Мурат Якин
|
3:3
|
Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски
|
25.09.2016
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Массимо Каррера
|
1:0
|
Фатаи
|
30.04.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
1:2
|
А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков
|
12.08.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
2:1
|
Щенников, Витинью — Пашалич
|
10.12.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
0:3
|
Промес-2, Пашалич
|
23.09.2018
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
1:1
|
Влашич — Фернанду
|
06.04.2019
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Олег Кононов
|
2:0
|
Сигурдссон-2
|
19.08.2019
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Олег Кононов
|
1:2
|
Мариу Фернандес — Жиго-2
|
04.03.2020
|
Кубок
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
2:3 (д.в.)
|
Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон
|
30.06.2020
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
2:0
|
Влашич-2
+5=2-4, мячи 17-15.