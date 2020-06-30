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Гончаренко снова повел в противостоянии со «Спартаком»

30 июня 2020, 22:54
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Вернувшийся к работе с ЦСКА Виктор Гончаренко победил в 11-м противостоянии со «Спартаком» в тренерской карьере. Теперь на счету команд белорусского специалиста (помимо ЦСКА — это «Кубань» и «Уфа») пять побед при двух ничьих, четырех поражениях и разности голов 17-15. Любопытно, что два из трех успехов Гончаренко в дерби оформили оформивший «сухарь» вратарь Акинфеев и сделавший дубль легионер (год назад Сигурдссон, сегодня — Влашич). (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Спартака»

Дата

Турнир

Команда Гончаренко

Тренер «Спартака»

Счет

Голы

28.04.2014

Чемпионат

Кубань

Дмитрий Гунько

2:0

И.Попов-2

02.11.2014

Чемпионат

Кубань

Мурат Якин

3:3

Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски

25.09.2016

Чемпионат

Уфа

Массимо Каррера

1:0

Фатаи

30.04.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

1:2

А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков

12.08.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

2:1

Щенников, Витинью — Пашалич

10.12.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

0:3

Промес-2, Пашалич

23.09.2018

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

1:1

Влашич — Фернанду

06.04.2019

Чемпионат

ЦСКА

Олег Кононов

2:0

Сигурдссон-2

19.08.2019

Чемпионат

ЦСКА

Олег Кононов

1:2

Мариу Фернандес — Жиго-2

04.03.2020

Кубок

ЦСКА

Доменико Тедеско

2:3 (д.в.)

Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон

30.06.2020

Чемпионат

ЦСКА

Доменико Тедеско

2:0

Влашич-2

+5=2-4, мячи 17-15.

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