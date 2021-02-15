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Гончаренко рассказал о ходе восстановления Фукса после травмы

16:22
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил состояние защитника Бруно Фукса.

«Фукс перенес две травмы, потом операцию. В такой ситуации вообще не нужно торопиться, спокойно ждем его восстановления. Потом посмотрим, как его использовать», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.

21-летний бразилец травмировался в матче шестого тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0). Это был его единственный матч за московских армейцев в текущем сезоне.

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