Гончаренко рассказал о ходе восстановления Фукса после травмы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил состояние защитника Бруно Фукса.

«Фукс перенес две травмы, потом операцию. В такой ситуации вообще не нужно торопиться, спокойно ждем его восстановления. Потом посмотрим, как его использовать», — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.

21-летний бразилец травмировался в матче шестого тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:0). Это был его единственный матч за московских армейцев в текущем сезоне.