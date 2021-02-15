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Гончаренко объяснил причины перехода Гайча в «Беневенто»

16:26
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему клуб решил отдать форварда Адольфо Гайча в аренду в итальянский клуб «Беневенто».

«На Гайче сказалось отсутствие игровой практики из-за карантина. Мы посмотрим, как он себя проявит в «Беневенто» и перед окончанием сезона будем думать по поводу него», — сказал Гончаренко в интервью каналу ЦСКА на YouTube.

Аргентинец ушел в аренду в «Беневенто» в конце января. Соглашение действует до окончания текущего сезона и предусматривает право выкупа.

Гайч перебрался в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года, заключив пятилетний контракт. В 18 матчах сезона он забил 1 мяч и отметился голевой передачей.

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