Голкипер «Урала» Полетаев проведет нынешний сезон в «Иртыше»

Голкипер «Урала» Владислав Полетаев проведет нынешний сезон в омском «Иртыше», куда перешел на правах аренды до лета 2021 года. Полетаев может дебютировать в составе своей новой команды уже завтра, сообщает сайт клуба.

??Голкипер #ФКУрал Владислав Полетаев проведет нынешний сезон в омском «Иртыше», куда перешел на правах аренды до лета 2021 года.



Этот клуб выступает в ОЛИМП Первенстве ФНЛ, а Полетаев может дебютировать в составе своей новой команды уже завтра.



?? https://t.co/DtESaTa8fz pic.twitter.com/d9YWMLTBAK — ФК Урал (@FCURAL) October 12, 2020

Полетаев пополнил футбольную академию «Урала» шесть лет назад, когда по приглашению Андрея Шпилева в 14-ти летнем возрасте переехал из Омской области в Екатеринбург. Летом прошлого года Полетаев получил вызов в студенческую сборную России, в составе которой принял участие во Всемирной Универсиаде в Неаполе.