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Голкипер «Урала» Полетаев проведет нынешний сезон в «Иртыше»

13:34
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Голкипер «Урала» Владислав Полетаев проведет нынешний сезон в омском «Иртыше», куда перешел на правах аренды до лета 2021 года. Полетаев может дебютировать в составе своей новой команды уже завтра, сообщает сайт клуба.

Полетаев пополнил футбольную академию «Урала» шесть лет назад, когда по приглашению Андрея Шпилева в 14-ти летнем возрасте переехал из Омской области в Екатеринбург. Летом прошлого года Полетаев получил вызов в студенческую сборную России, в составе которой принял участие во Всемирной Универсиаде в Неаполе.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/vlad-poletaev-otdan-v-arendu-v-omskij-irtysh21

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