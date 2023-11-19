Гол Лоськова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в ретроматче

«Локомотив» в ретроматче обыграл ЦСКА — 1:0.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Победный гол на 56-й минуте ударом из-за штрафной забил Дмитрий Лоськов.

Игра была приурочена к 21-летию золотого матча, который команды провели в 2002 году. Тогда «Локомотив» тоже победил с минимальным счетом (1:0), а единственный гол забил Лоськов.