Тарханов восхитился пониманием футбола участников ретроматча «Локомотива» и ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился впечатлениями после ретроматча «Локомотив» — ЦСКА (1:0).
«Да, я смотрел. Я удовольствие получил от этой игры, — приводит Vprognoze.ru слова Тарханова. — Может быть, где-то не было высоких скоростей и движения, но какое понимание футбола у ребят, у меня нет слов. Давно такого удовольствия от футбола не получал. Класс игроков — просто класс!»
Победный гол, как и в «золотом матче» 2002 года, забил Дмитрий Лоськов.
Источник: vprognoze.ru
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|
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|15
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|2
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|
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|7
|4
|4
|31-21
|25
|
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|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
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|3
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|13
|
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|3
|3
|9
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|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
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|9
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|3
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|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
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|26.11
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|
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ЖК
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
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Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
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|Ж
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Виктор Александров
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|12
|1
|3
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|1
|4
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