Тарханов восхитился пониманием футбола участников ретроматча «Локомотива» и ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился впечатлениями после ретроматча «Локомотив» — ЦСКА (1:0).

«Да, я смотрел. Я удовольствие получил от этой игры, — приводит Vprognoze.ru слова Тарханова. — Может быть, где-то не было высоких скоростей и движения, но какое понимание футбола у ребят, у меня нет слов. Давно такого удовольствия от футбола не получал. Класс игроков — просто класс!»

Победный гол, как и в «золотом матче» 2002 года, забил Дмитрий Лоськов.