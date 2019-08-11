Гол Альвареса принес "Арсеналу" победу над "Уфой" и место в зоне Лиги чемпионов

Тульский "Арсенал" обыграл "Уфу" (1:0) в матче пятого тура чемпионата России.

Единственный мяч на 28-й минуте забил Виктор Альварес. Он отличился точным дальним ударом при помощи рикошета от головы Йонуца Неделчару.

"Арсенал" набрал 10 очков и на данный момент поднялся на третье место, позволяющее сыграть в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон. У "Уфы" четыре очка и 13-е место.

В следующем туре "Уфа" примет "Ростов", а "Арсенал" на выезде сыграет с "Рубином"

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Арсенал" - "Уфа" - 1:0 (1:0)

Гол: Альварес, 28.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ломовицкий (Ткачев, 68), Костадинов, Чаушич, Горбатенко (Банда, 85), Лесовой, Луценко.

"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Пуцко (Бизяк, 87), Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 46), Козлов, Игбун (Гиоргобиани, 60).

Предупреждения: Ломовицкий, 21. Карп, 70.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев (Москва), Мухтаров (Петрозаводск).

11 августа. Тула. Стадион "Арсенал".

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