Глушенков оценил нынешний уровень Дзюбы

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков оценил нынешний уровень своего партнера по атаке Артема Дзюбы.

«Дзюба? Он был и остается хорошим футболистом. Меня удивляла критика в адрес Артема за то, что он не забивал на сборах. Всем, кто спрашивал меня про Дзюбу, я отвечал: «Подождите». Во-первых, человек долго не играл в футбол. Во-вторых — приехал в новую команду. Ему нужно было дать время, чтобы набрать форму. Вот и результат. То, что Артем забил шесть в пяти матчах, говорит не об уровне чемпионата, а о том, что он в порядке», — приводит слова Глушенкова Sport24.

В феврале этого года 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Форвард провел 5 матчей в составе московской команды и отметился 6 голами.