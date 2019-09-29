Глушаков вспомнил песню Высоцкого после поражения «Спартака» от «Оренбурга»
Бывший полузащитник «Спартака», игрок «Ахмата» Денис Глушаков после поражения красно-белых от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России опубликовал в сторис Instagrama песню Владимира Высоцкого «Еще не вечер».
Сегодня, 29 сентября, руководство «Спартака» объявило об отставке Олега Кононова после матча с «Оренбургом».
Отрывок песни, который опубликовал у себя Глушаков:
«А мы с фрегатом становились борт-а-борт.
Еще не вечер, еще не вечер.
Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза,
Чтоб не достаться спрутам или крабам,
Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах,
Мы покидали тонущий корабль.
Но нет! Им не послать его на дно!
Поможет океан, взвалив на плечи,
Ведь океан-то с нами заодно.
И прав был капитан — еще не вечер!"
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013-го до июня 2019-го. Становился с красно-белыми чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).
Завтра, 30 сентября, «Ахмат» сыграет с «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ.
Глушаков вспомнил песню Владимира Высоцкого после поражения «Спартака» от «Оренбурга» pic.twitter.com/CNNhpZwtXB— Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) September 29, 2019