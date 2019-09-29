Глушаков вспомнил песню Высоцкого после поражения «Спартака» от «Оренбурга»

Бывший полузащитник «Спартака», игрок «Ахмата» Денис Глушаков после поражения красно-белых от «Оренбурга» (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России опубликовал в сторис Instagrama песню Владимира Высоцкого «Еще не вечер».

Сегодня, 29 сентября, руководство «Спартака» объявило об отставке Олега Кононова после матча с «Оренбургом».

Отрывок песни, который опубликовал у себя Глушаков:

«А мы с фрегатом становились борт-а-борт.

Еще не вечер, еще не вечер.

Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза,

Чтоб не достаться спрутам или крабам,

Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах,

Мы покидали тонущий корабль.

Но нет! Им не послать его на дно!

Поможет океан, взвалив на плечи,

Ведь океан-то с нами заодно.

И прав был капитан — еще не вечер!"

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013-го до июня 2019-го. Становился с красно-белыми чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

Завтра, 30 сентября, «Ахмат» сыграет с «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ.