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Глушаков — о пенальти на Дзюбе: «Судьи убивают друг друга»

Сергей Ярошенко
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота красно-белых в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

Главный судья матча Алексей Сухой не назначил пенальти за нарушение на нападающем тольяттинской команды Артеме Дзюбе, но изменил свое мнение после вмешательства ВАР.

«Меня удивляет, когда судьи сидят перед игрой вместе: переодеваются, разговаривают, общаются. После игры выпивают, отдыхают, в семинарах участвуют. А потом на ВАР в спорных эпизодах подставы делают. Они убивают друг друга», — сказал Глушаков в видео на канале «О, футбол!».

После 25 туров «Спартак» с 50 очками занимет 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба празднует гол.«Был лось, стал лев». Дзюба забил «Спартаку» в спорном эпизоде и торжествует из-за рекорда

Артем Дзюба
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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