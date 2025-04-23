Глушаков — о пенальти на Дзюбе: «Судьи убивают друг друга»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота красно-белых в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

Главный судья матча Алексей Сухой не назначил пенальти за нарушение на нападающем тольяттинской команды Артеме Дзюбе, но изменил свое мнение после вмешательства ВАР.

«Меня удивляет, когда судьи сидят перед игрой вместе: переодеваются, разговаривают, общаются. После игры выпивают, отдыхают, в семинарах участвуют. А потом на ВАР в спорных эпизодах подставы делают. Они убивают друг друга», — сказал Глушаков в видео на канале «О, футбол!».

После 25 туров «Спартак» с 50 очками занимет 3-е место в турнирной таблице РПЛ.