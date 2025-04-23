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Головин заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

Алина Савинова
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал российский клуб, в который никогда не перейдет.

«Зенит» для меня не табу, как и другие команды. Только «Спартак» — табу», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Головин является воспитанником ЦСКА. За основную команду армейцев он выступал с 2014 по 2018 год. Всего за московскую команду полузащитник провел 113 матчей, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами.

Летом 2018-го Головин перешел из ЦСКА в «Монако». На его счету 34 мяча и 40 голевых передач в 232 играх в составе монегасков. Контракт 28-летнего россиянина с французским клубом рассчитан до июня 2029-го.

Источник: Чемпионат
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Спартак (Москва)
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Тренер ЦСКА Николич: «Важно быть выше любой команды, в том числе и «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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