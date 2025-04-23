Головин заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал российский клуб, в который никогда не перейдет.

«Зенит» для меня не табу, как и другие команды. Только «Спартак» — табу», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Головин является воспитанником ЦСКА. За основную команду армейцев он выступал с 2014 по 2018 год. Всего за московскую команду полузащитник провел 113 матчей, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами.