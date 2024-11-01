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Сегодня, 10:42

Глушаков рассказал, считает ли «Спартак» середняком

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ», можно ли назвать красно-белых середняком РПЛ. Ранее такое мнение в комментарии «РБ Спорт» выразил тренер сборной России Николай Писарев.

«На данный момент «Спартак» в середине турнирной таблицы. Но судить о том, середняк или нет, можно будет в конце чемпионата. Потому что всякое бывает: сначала спад, а потом команда играет хорошо. Или наоборот. Поэтому будет видно. От «Спартака» всегда ждут первого места? Ждать можно сколько угодно. Все все понимают. Но факт налицо: команда занимает плюс-минус одно место в середине таблицы», — сказал Глушаков «СЭ».

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 22 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.

Денис Глушаков
Николай Писарев
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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Алексей Батраков

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Максим Глушенков

Зенит

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

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И К Ж
Муталип Алибеков

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Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

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