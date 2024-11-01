Дьяков: «Ростов» и «Динамо» порадуют голами своих болельщиков, три-четыре мяча мы точно увидим»

Экс-игрок «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от очного противостояния команд в 14-м туре РПЛ.

«Если «Динамо» ужасно играет в обороне, пропуская много голов, то атака действует здорово, забивает много мячей. «Ростов» в целом играет ужасно, большие проблемы в защите причем как в игре команды в обороне в целом, так и индивидуально защитников. «Ростов» в этом сезоне ужасно выступает. «Динамо» — фаворит этого матча. Лидеры пока еще не так далеко оторвались и нужно не отпустить их, чтобы вцепиться в чемпионскую гонку. Думаю, будет много голов — и «Динамо» весело играет, и «Ростов» в защите не ахти. Обе команды порадуют голами своих болельщиков три-четыре мяча мы точно в этой игре увидим», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

После 13 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице с 13 очками. В следующем туре команда Карпина на выезде сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 1 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.