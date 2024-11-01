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Дьяков: «Ростов» и «Динамо» порадуют голами своих болельщиков, три-четыре мяча мы точно увидим»

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Экс-игрок «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от очного противостояния команд в 14-м туре РПЛ.

«Если «Динамо» ужасно играет в обороне, пропуская много голов, то атака действует здорово, забивает много мячей. «Ростов» в целом играет ужасно, большие проблемы в защите причем как в игре команды в обороне в целом, так и индивидуально защитников. «Ростов» в этом сезоне ужасно выступает. «Динамо» — фаворит этого матча. Лидеры пока еще не так далеко оторвались и нужно не отпустить их, чтобы вцепиться в чемпионскую гонку. Думаю, будет много голов — и «Динамо» весело играет, и «Ростов» в защите не ахти. Обе команды порадуют голами своих болельщиков три-четыре мяча мы точно в этой игре увидим», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

После 13 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице с 13 очками. В следующем туре команда Карпина на выезде сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 1 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Дьяков
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
3.11 15:15
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