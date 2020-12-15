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Глушаков рассказал, чего не хватает «Спартаку»

13:25
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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, который сейчас выступает в «Химках», высказался о результатах московского клуба и назвал лучшего игрока команды.

— Мне кажется «Спартаку» не хватает игроков впереди, — сказал Глушаков в эфире программы «8-16» канала «Матч ТВ». — Да, выпускают Кутепова. Но мне, как стороннему наблюдателю, кажется, что можно было выпустить Маслова, а Кутепова поставить вперед для количества. По игре у «Сочи» и моментов больше было, команда закономерно выиграла этот матч.

Если бы не Максименко в этом сезоне, «Спартак» не находился бы даже на втором месте. По сравнению с тем годом, он вытаскивает команду, чувствует себя уверенно. Он один их лучших игроков «Спартака».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 35 баллов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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