Глушаков поздравил Романцева с 70-летием: «С юбилеем, великий тренер!»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поздравил с юбилеем экс-тренера красно-белых Олега Романцева.

4 января Романцеву исполнилось 70 лет.

«С юбилеем, великий тренер!» — написал Глушаков в соцсетях.

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.