Корнеев назвал Тюкавина лучшим футболистом РПЛ в 2023 году

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в комментарии для «СЭ» назвал лучшего футболиста РПЛ в 2023 году.

«Константин Тюкавин провел отличный год. Для меня он лучший игрок РПЛ в 2023 году», — сказал Корнеев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. В начале декабря форвард продлил контракт с бело-голубыми до конца июня 2028 года.