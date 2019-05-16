Глушаков объяснил переход из "Локо" в "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что перешел в этот клуб из-за того, что хотел сменить обстановку. Ранее хавбек выступал за "Локомотив".
- Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали, - сказал Глушаков в эфире программы "Капитаны" на телеканале "Матч Премьер". - Надо было сменить обстановку, команду.
💥 В это воскресенье в 21:55 смотрите программу #Капитаны! Герой нового выпуска – полузащитник "Спартака" Денис Глушаков.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 16 мая 2019 г.
📺 #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/5UVqoSn07j
В составе "Спартака" Глушаков становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны. В текущем сезоне он провел 32 матча за красно-белых, в которых забил 6 голов.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр