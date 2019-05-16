Глушаков объяснил переход из "Локо" в "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что перешел в этот клуб из-за того, что хотел сменить обстановку. Ранее хавбек выступал за "Локомотив".

- Я устал. Просто играл, но мы ничего не выигрывали, - сказал Глушаков в эфире программы "Капитаны" на телеканале "Матч Премьер". - Надо было сменить обстановку, команду.

В составе "Спартака" Глушаков становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны. В текущем сезоне он провел 32 матча за красно-белых, в которых забил 6 голов.

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