Пономарев считает, что Карраскаль покинет ЦСКА этим летом
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил желание «Атлетико Паранаэнсе» арендовать полузащитника Хорхе Карраскаля с опцией обязательного выкупа.
«Я думаю, что его стоит отправить в аренду или продать. Парень сильно задурил, хотя начал очень активно. С такими игроками надо расставаться. Они неблагонадежные, могут подвести команду в любой момент. Он потерял спортивную форму. Сейчас Хорхе ничего из себя не представляет.
Наверное, если он уйдет, то за неплохие деньги. Лучше в ЦСКА купить пару атакующих игроков. У команды хорошая молодежь, нужно смелее выпускать их на поле. В матчах с «Динамо» я понял, что они себя оправдали. Они уже оперились, можно их подпускать к основному составу. Хватит надеяться на иностранцев", — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.
В минувшем сезоне 25-летний колумбиец провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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