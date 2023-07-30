Глебов: «Ростов» хочет улучшить результат прошлого сезона»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов после матча второго тура РПЛ против «Зенита» (1:1) поделился мнением о задачах команды на сезон.

«Конечно, хотим улучшить результаты прошлого сезона. Будем идти от игры к игре, хотим побеждать. Верю ли я, что «Ростов» может стать чемпионом в этом году? А как без этого? Верим, работаем, чтобы это удалось сделать. Чтобы оказаться как можно выше», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Зенита», который стал чемпионом, на 17 очков.