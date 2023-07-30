Глебов: «У каждого нормального игрока есть амбиции поиграть в Европе»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.

— Я думаю, что у каждого нормального футболиста есть такие амбиции, — приводит слова Глебова «РБ Спорт». — Пока так.

— Вы делали превью в стиле «Бандитского Петербурга». Было ли что-то криминальное в вашей жизни?

— Нет, ничего такого (улыбается).

В минувшем сезоне 23-летний россиянин провел 38 матчей за «Ростов», в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.