Карпин поблагодарил Алаева за помощь с регистрацией новичков «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал снятие запрета на регистрацию новичков.

«Если говорить об Александре Алаеве, то он включился в эту проблему давно, не после того, как я об этом заявил. Он помогал все это время, за что ему большое спасибо. Не совсем знаю, как это происходило, но слава богу, сегодня часа в три сказали, что мы будем заявлять новичков», — приводит слова Карпина ТАСС.

29 июля «Ростов» заявил 7 игроков для участия в чемпионате России. Все футболисты были подписаны в летнее трансферное окно, однако не могли быть заявлены ранее из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

Все семь игроков попали в заявку «Ростова» на матч 2-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).