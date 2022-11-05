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Сегодня, 18:46

Безуглов: «Дивеев провел контрольное обследование, которое показало замечательную динамику»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков московской команды.

«Кирилл Набабкин вернулся в общую группу, сегодня вместе со всеми готовится к игре.

Игорь Дивеев провел контрольное обследование, которое показало замечательную динамику — у него полная консолидация места перелома. Буквально завтра?послезавтра приступит к беговой работе на специальной антигравитационной дорожке.

Пока пауза, потому что он вчера приболел чуть?чуть. Но я думаю еще 1-2 дня и продолжит дальше реабилитацию.

Константин Кучаев также проходит плановую реабилитацию. Сегодня и к игре с «Динамо» его не ждем, но к обоим кубковым играм, надеюсь, будет готовиться", — сказал Безуглов пресс-службе московской команды.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Челси
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ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
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ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

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2.30
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Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Игорь Дивеев
Кирилл Набабкин
Константин Кучаев
ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Безуглов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
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5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
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5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
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 - : -
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