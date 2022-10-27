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Сегодня, 12:04

Семак рассказал о восстановлении Кассьерры

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении нападающего Матео Кассьерры.

«Кассьерра восстанавливает фрагментарно. Посмотрим, насколько он сегодня будет частично принимать участие в тренировке. Примем решение, насколько он будет готов», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Кассьерра пропустил три последних матчах питерской команды.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 12 матчей в чемпионате России и не забил ни одного гола, отметившись только тремя результативными передачами.

Матео Кассьерра
Сергей Семак
ФК Зенит
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