Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:06

Нападающий «Оренбурга» Мансилья: «Приостанавливать контракт и уйти — это неуважение к клубу»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался по поводу разрешения ФИФА приостанавливать иностранным футболистам контракты с клубами.

«Вот так уходить — это неуважение к клубу, к команде, которая дает тебе работу. Я профессионал и надеюсь, что со мной такой ситуации не произойдет, я рассчитываю до конца отработать срок своего контракта с «Оренбургом». Если ситуация начнет ощутимо ухудшаться, решение будет в первую очередь зависеть от моей семьи. Пока ничего такого не произошло, я точно не могу говорить о том, что будет», — приводит слова аргентинца «РБ Спорт».

25-летний форвард арендован «Оренбургом» у «Расинга» до конца нынешнего сезона. В 9 матчах РПЛ он отдал 2 результативные передачи.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке до 30 июня включительно.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/napadayushhij-orenburga-priostanavlivat-kontrakt-i-ujti-e-to-neuvazhenie-k-klubu/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.8562702299
РПЛ
ФК Оренбург
ФИФА
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Медведев вернулся после травмы! В Вене россиянин разгромил соперника за час
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак рассказал о восстановлении Кассьерры

Семак считает, что у «Зенита» есть преимущество в логистике перед командами юга России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости