Нападающий «Оренбурга» Мансилья: «Приостанавливать контракт и уйти — это неуважение к клубу»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья высказался по поводу разрешения ФИФА приостанавливать иностранным футболистам контракты с клубами.

«Вот так уходить — это неуважение к клубу, к команде, которая дает тебе работу. Я профессионал и надеюсь, что со мной такой ситуации не произойдет, я рассчитываю до конца отработать срок своего контракта с «Оренбургом». Если ситуация начнет ощутимо ухудшаться, решение будет в первую очередь зависеть от моей семьи. Пока ничего такого не произошло, я точно не могу говорить о том, что будет», — приводит слова аргентинца «РБ Спорт».

25-летний форвард арендован «Оренбургом» у «Расинга» до конца нынешнего сезона. В 9 матчах РПЛ он отдал 2 результативные передачи.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами в одностороннем порядке до 30 июня включительно.