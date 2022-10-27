Защитник «Крыльев Советов» Горшков вернулся в общую группу после травмы

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков вернулся в общую группу после травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Горшков получил травму в матче 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0) и был заменен на 20-й минуте. Сообщалось, что 23-летний футболист выбыл из строя как минимум на две недели.

В итоге защитник пропустил 4 матча «Крыльев»: со «Спартаком» (2:5), «Сочи» (2:0) и «Уралом» (1:2) в РПЛ, и с «Зенитом» (1:2) в Кубке России.