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Судейство

Сегодня, 11:43

Семак о судействе в РПЛ: «Арбитры принимают не всегда последовательные решения. Им есть куда стремиться»

Семак поделился мнением о судействе в РПЛ
Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о судействе в РПЛ.

«Судьи такие же люди. Они тоже принимают не всегда последовательные решения. К примеру, в одном матче судья принимает одно решение, в другом — тот же судья принимает другое решение. Нужно понимать, что и судьи могут ошибиться и трактовать один и тот же момент не всегда одинаково. И в этом отношении есть куда стремиться, чтобы был общий подход не только к судейству. Те моменты, если определенная степень борьбы допускается, то она должна всегда допускаться.

Какие-то моменты, конечно, требуют определенной доработки и опыта. Но я не могу сказать, что главная проблема российского футбола — это судейство. Конечно ошибки есть и их достаточное количество, но так было всегда. Но, что касается ошибок, влияющих напрямую на результативность — с ВАРом и без ВАРа это абсолютно разные истории, на мой взгляд. Конечно, в плане быстроты принятия решений и пауз, которые возникают при определении спорных моментов — они иногда чрезмерно затянуты. В остальном это верный путь движения вперед», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне питерцы лидируют с 36 очками. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром» 30 октября.

РПЛ
ФК Зенит
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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 - : -
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 - : -
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