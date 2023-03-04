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Сегодня, 16:35

Гончаренко об отмененном голе Соболева: «Там был свисток до этого, что-то произошло. Нечего было смотреть»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России.

— Очень эмоциональный матч. С нами связаны все эмоциональные игры — мы таким образом играем. С хорошим желанием. Что по содержанию, то моментами мы неплохо контролировали игру, моментами «Спартак» сильно нас зажимал. Не могли выйти в атаку. Валидольная игра, качельная. Многоб ыло эмоций с тренерской скамейки. Отдам должное ребятам — все сражаются, играют с сердцем. Набирать очки можно с каждым соперником. «Спартак» сегодня понравился — у них очень хорошо поставлена позиция атаки

— Не пересматривали последний отмененный гол?

— Там свисток был до того, как что-то произшло. Так что нечего было смотреть. Мяч полетел в штрафную — свисток. Не говорим, правильно или нет. Не понимаю, почему ВАР смотрели.

— Показалось, что «Урал» сегодня лучше понимал, что и как делать для результата. Не создав много моментов, вы вели в счете.

— Не сказал бы, что не создавали. Мы забили два, был момент у Юшина. «Спартак» хорошо действовал в нападении. Они использоали свои ситуации. Мы должны быть командой, но не скажу, что «Спартак» что-то там... У них ольшая скамейка, управлять таким коллективом достаточно сложно.

— Какие эмоции были, когда узнали, что в Кубке сыграете со «Спартаком»?

— Совершенно никаких. Там играли еще «Динамо» и «Крылья». И мы понимали, что, скорее всего, будет одна из мсковских команд. А кто именно — нам все равно. Кто-то из больших клубов приедет к нам в Екатеринбург на матч.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в 18 матчах. В следующем туре команда встретится с «Торпедо», игра состоится 11 марта.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
4
1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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П
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