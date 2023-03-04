Гончаренко об отмененном голе Соболева: «Там был свисток до этого, что-то произошло. Нечего было смотреть»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России.

— Очень эмоциональный матч. С нами связаны все эмоциональные игры — мы таким образом играем. С хорошим желанием. Что по содержанию, то моментами мы неплохо контролировали игру, моментами «Спартак» сильно нас зажимал. Не могли выйти в атаку. Валидольная игра, качельная. Многоб ыло эмоций с тренерской скамейки. Отдам должное ребятам — все сражаются, играют с сердцем. Набирать очки можно с каждым соперником. «Спартак» сегодня понравился — у них очень хорошо поставлена позиция атаки

— Не пересматривали последний отмененный гол?

— Там свисток был до того, как что-то произшло. Так что нечего было смотреть. Мяч полетел в штрафную — свисток. Не говорим, правильно или нет. Не понимаю, почему ВАР смотрели.

— Показалось, что «Урал» сегодня лучше понимал, что и как делать для результата. Не создав много моментов, вы вели в счете.

— Не сказал бы, что не создавали. Мы забили два, был момент у Юшина. «Спартак» хорошо действовал в нападении. Они использоали свои ситуации. Мы должны быть командой, но не скажу, что «Спартак» что-то там... У них ольшая скамейка, управлять таким коллективом достаточно сложно.

— Какие эмоции были, когда узнали, что в Кубке сыграете со «Спартаком»?

— Совершенно никаких. Там играли еще «Динамо» и «Крылья». И мы понимали, что, скорее всего, будет одна из мсковских команд. А кто именно — нам все равно. Кто-то из больших клубов приедет к нам в Екатеринбург на матч.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в 18 матчах. В следующем туре команда встретится с «Торпедо», игра состоится 11 марта.