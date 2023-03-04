Гончаренко об отмененном голе Соболева: «Там был свисток до этого, что-то произошло. Нечего было смотреть»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничью со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата России.
— Очень эмоциональный матч. С нами связаны все эмоциональные игры — мы таким образом играем. С хорошим желанием. Что по содержанию, то моментами мы неплохо контролировали игру, моментами «Спартак» сильно нас зажимал. Не могли выйти в атаку. Валидольная игра, качельная. Многоб ыло эмоций с тренерской скамейки. Отдам должное ребятам — все сражаются, играют с сердцем. Набирать очки можно с каждым соперником. «Спартак» сегодня понравился — у них очень хорошо поставлена позиция атаки
— Не пересматривали последний отмененный гол?
— Там свисток был до того, как что-то произшло. Так что нечего было смотреть. Мяч полетел в штрафную — свисток. Не говорим, правильно или нет. Не понимаю, почему ВАР смотрели.
— Показалось, что «Урал» сегодня лучше понимал, что и как делать для результата. Не создав много моментов, вы вели в счете.
— Не сказал бы, что не создавали. Мы забили два, был момент у Юшина. «Спартак» хорошо действовал в нападении. Они использоали свои ситуации. Мы должны быть командой, но не скажу, что «Спартак» что-то там... У них ольшая скамейка, управлять таким коллективом достаточно сложно.
— Какие эмоции были, когда узнали, что в Кубке сыграете со «Спартаком»?
— Совершенно никаких. Там играли еще «Динамо» и «Крылья». И мы понимали, что, скорее всего, будет одна из мсковских команд. А кто именно — нам все равно. Кто-то из больших клубов приедет к нам в Екатеринбург на матч.
«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в 18 матчах. В следующем туре команда встретится с «Торпедо», игра состоится 11 марта.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2