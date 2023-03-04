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Сегодня, 16:36

Пименов высказал мнение о работе Семака на посту главного тренера «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Руслан Пименов высказал мнение о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Что особенного в Семаке? Сам задался этим вопросом и общался с «верхушкой» питерского клуба. Помимо Сергея Богдановича, был выбор с иностранцами, причем именитыми, которые сейчас в топ-лигах. Могу сказать одно: Семака вели, за ним следили, и все его знают как футболиста. По опыту работы в небольших клубах «Зенита» этого устроило. Конечно, контракт был подписан не на 5-10 лет, а на год-два. Чтобы смотреть, справится ли с именитыми иностранными футболистами и с русскими игрокам, которых надо держать в одной команде. Чтобы никто не обижался и в порядке был микроклимат в клубе. Семак справился! В «Спартаке» дали Каррере один год работать, потом пошли бизнес-стратегии. В «Зените» такого нет. В клубе есть четкие разграничения: Семак отвечает за результат в футболе, Медведев отвечает за функционал, Аршавин — за молодежный футбол. Все это дает свои плоды! Потому что все делается правильно. И есть вертикаль — от руководства до людей, работающих в поле», — приводит слова Пименова Sport24.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.

4 марта «Зенит» встретится с «Пари НН». Начало — в 16:30 по мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-04-pimenov-v-spartake-dali-karrere-god-rabotat-potom-poshli-biznes-strategii-a-v-zenite-chetkiye-razgranicheniya
Руслан Пименов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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