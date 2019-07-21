Главный тренер "Урала": "Бавину воздается за его труды"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России проив "Ахмата" (3:0).

- Поздравили ребят с победой. Они сегодня молодцы. Выполнили установку полностью, – рассказал Парфенов в интервью "Матч Премьер".

По счету победа, может, и легкая, но матч выдался тяжелый. Соперник организованный, обученный коллектив. Они серьезно подготовились в плане организации.

Игра была качельной. Вначале преимущество было у соперника, потом – у нас. И у них и у нас были опасные моменты. Отлчиный момент у "Ахмата" был еще при счете 0:0. Сложиться все могло и иначе...

Бавин молодец. Выполняет то, что мы просим. И это за его труды ему воздается".