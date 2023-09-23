Хлусевич назвал приятной тенденцией сухие матчи «Спартака»
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу красно-белых в матче 9-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).
— Как вам игра?
— Хороший матч. Много зрителей. Рад, что выиграли и не пропустили.
— Можете рассказать, что с Селиховым случилось?
— Видимо, получил повреждение. Еще не успели поговорить. Завтра пообщаемся. Может быть, даже сегодня узнаем.
— Была игра на три исхода. Каково в таком матче играть?
— Вроде не боялись играть. Играли на сто процентов, старались выиграть. В принципе все получилось.
— Уже третью игру подряд сыграли на ноль. Какие изменения внесли?
— Мы работаем над этим. Мы тренируемся, чтобы улучшать все качества.
— Можно ли назвать это приятной тенденцией, которая продолжится?
— Это явно приятная тенденция. Надеюсь, мы продолжим.
— На этой неделе вы досрочно уже вышли из группы Кубка. Выдохнули?
— В любом случае, конечно, это хорошо. Можно больше сконцентрироваться на чемпионате. Но в Кубке тоже надо побеждать. Пока идем вообще без поражений. Все выиграли. Надеюсь, что продолжим в том же духе.
— В чемпионате четвертое место. Вас устраивает эта позиция?
— Как вы думаете, «Спартак» может устраивать четвертое место? Я думаю, нет.
«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятое место, имея на счету 15 баллов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1