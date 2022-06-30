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Абаскаль об арбитрах: «Если увижу очевидную несправедливость, то не будут молчать»

Абаскаль заявил, что будет комментировать работу арбитров в РПЛ
Артем Калинин
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Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о давлении в московском клубе, а также высказался о работе арбитров.

— Каттани сказал, что тренер команды должен страдать за «Спартак». Вы готовы к этому?

— Если нам нужно будет страдать, нам придется это делать. Но я надеюсь, что таких моментов у нас не будет. Давление никак на меня не влияет. Это служит для меня мотивацией вставать каждый день и работать. Я уверен в том, что давление никак не скажется на мне в этой команде. На данный момент я его совсем не ощущаю.

— «Спартак» часто страдал от судей. Как вы относитесь к работе арбитров и как часто ее комментируете?

В футболе могут ошибаться все. Ранее у меня был опыт работы в стране, где на важные матчи приглашали иностранцев. В целом я верю в честность людей. Если будут случаи, когда я увижу очевидную несправедливость, то не будут молчать. Готов говорить об этом. Но я верю, что каждый будет честно выполнять свою работу. Нас оценивают по очкам, которые набирает команда. Судей — по тем оценкам, что они получают. Чем меньше говорить об этом, тем лучше.

Московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем 10 июня.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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