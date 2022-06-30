Абаскаль об арбитрах: «Если увижу очевидную несправедливость, то не будут молчать»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о давлении в московском клубе, а также высказался о работе арбитров.
— Каттани сказал, что тренер команды должен страдать за «Спартак». Вы готовы к этому?
— Если нам нужно будет страдать, нам придется это делать. Но я надеюсь, что таких моментов у нас не будет. Давление никак на меня не влияет. Это служит для меня мотивацией вставать каждый день и работать. Я уверен в том, что давление никак не скажется на мне в этой команде. На данный момент я его совсем не ощущаю.
— «Спартак» часто страдал от судей. Как вы относитесь к работе арбитров и как часто ее комментируете?
— В футболе могут ошибаться все. Ранее у меня был опыт работы в стране, где на важные матчи приглашали иностранцев. В целом я верю в честность людей. Если будут случаи, когда я увижу очевидную несправедливость, то не будут молчать. Готов говорить об этом. Но я верю, что каждый будет честно выполнять свою работу. Нас оценивают по очкам, которые набирает команда. Судей — по тем оценкам, что они получают. Чем меньше говорить об этом, тем лучше.
Московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем 10 июня.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -