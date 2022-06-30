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Романцев о решении ФИФА: «Не удивлюсь, если легионерам запретят играть в России»

Романцев прокомментировал решение ФИФА в адрес легионеров РПЛ
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
ФИФА.
Фото Global Look Press

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о разрешении ФИФА иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами

— В расположение «Спартака» до сих пор не вернулся Виктор Мозес — возможно, это связано с тем, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты. Не считаете, что это попытка нанести новый удар по российскому футболу?

— Однозначно это новый удар. Причем достаточно болезненный. И то, чем занимается ФИФА, я бы назвал беспардонной игрой в одни ворота. А потому не удивлюсь, если завтра высокие футбольные чиновники вообще запретят иностранцам играть в России.

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

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Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФИФА
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