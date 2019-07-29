Главный тренер "Рубина": "В киевском "Динамо" новички пытались учить русский язык, думая, что он местный"

Главный тренер "Рубина" испанец Эдуардо Докампо объяснил, почему старается говорить на русском языке, даже не понимая его до конца.

- На самом деле я пытаюсь говорить на русском, не зная его до конца, - цитирует sport.business-gazeta. - Но пытаюсь говорить, объяснять свои мысли на русском, потому что понимаю, что всем будет приятно. Когда иностранец общается через переводчика, не все мысли корректно доносятся до адресата.

Недавно смотрел "Король Лев" в кинотеатре. Пытаюсь смотреть в русской озвучке, потому что это помогает мне продолжать учить язык. У меня на столе есть и футбольная литература на русском: биография Карло Анчелотти. Есть книга "Девушка в поезде". Там есть слова и фразы, которые мне пригодятся.

Изучал ли украинский язык, работая в киевском "Динамо"? Нет, там многие понимают по-русски. У нас было так, что новые игроки говорили, как они пытаются учить русский язык, думали, что это местный язык, но на них обижались. В клубе хотели, чтобы новички учили именно украинский.