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Сегодня, 12:19

Юран назвал главную тренерскую цель: «Я дойду до топ-клуба»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что пожелает себе в 2024 году.

«Самое главное, чтобы близкие были здоровы. А в работе надеюсь дойти наконец-то до цели, которую себе поставил. Я дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом. Просто не хочется время терять. Все-таки уже не 35», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Ранее 54-летний тренер признался, что его раздражает, когда в клубы РПЛ приезжают малоизвестные иностранные тренеры.

Юран с апреля 2023 года возглавляет «Пари НН». Контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне РПЛ команда под его руководством одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и 8 матчей проиграла. В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» с 24 очками занимает девятое место.

Источник: Чемпионат
Сергей Юран
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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