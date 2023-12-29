Goal: «Зенит» может приобрести защитника «Сантоса» Жоакима

«Зенит» интересуется защитником «Сантоса» Жоакимом, сообщает издание Goal.

По сообщению источника, клуб из Санкт-Петербурга сообщил «Сантосу» об интересе к 25-летнему бразильцу и уже готовит свое предложение по трансферу. Сине-бело-голубые ждут, пока бразильская команда определится с ценой футболиста.

В нынешнем сезоне игрок провел 42 матча за «Сантос», в которых забил 1 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermakt оценивает стоимость Жоакима в 2 миллиона евро. Соглашение защитника с нынешним клубом рассчитано до конца декабря 2026 года.