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Сегодня, 12:15

Кафанов сомневается, что кто-либо в ближайшем будущем побьет рекорды Акинфеева

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов прокомментировал «СЭ» высказывание Евгения Гинера о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

Ранее президент ЦСКА сказал: «Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно».

«Никогда не обсуждаю высказывания специалистов, потому что у каждого есть право иметь свое мнение, — сказал Кафанов «СЭ». — Если вы адресуете этот вопрос мне, скажу так: вы назвали трех вратарей, которые являются гордостью нашей страны! Они недавно были включены в список 50 лучших голкиперов мира. Лев Яшин — лучший вратарь мира и лучший футболист столетия! В то время он произвел революцию среди голкиперов. Первым в мире начал играть по всей штрафной площадке, прошел непростой период насмешек, издевательских высказываний в свой адрес, но продолжал играть в такой манере. Быть первым в любом деле непросто. И то, что его назвали лучшим в XX веке, абсолютно заслуженно!
Ринат Дасаев тоже заслуженно признавался лучшим вратарем мира. Что касается Игоря Акинфеева, он уже сделал то, что не удастся, думаю, никому в ближайшем будущем, а может, и в далеком тоже, — все его достижения и рекорды. Если Лев Яшин и Ринат Дасаев признавались лучшими во времена СССР, то Игорь представляет в этом очень почетном списке Россию, чем наша вратарская школа очень гордится. А Лев Яшин останется лучшим футболистом XX века».

Акинфеев сыграл за ЦСКА 754 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

В составе сборной России футболист провел 111 игр. В 2008 году Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной команды, а в 2018 году на домашнем чемпионате мира дошел до 1/4 финала турнира.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Кафанов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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