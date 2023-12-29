Кафанов сомневается, что кто-либо в ближайшем будущем побьет рекорды Акинфеева
Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов прокомментировал «СЭ» высказывание Евгения Гинера о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.
Ранее президент ЦСКА сказал: «Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно».
«Никогда не обсуждаю высказывания специалистов, потому что у каждого есть право иметь свое мнение, — сказал Кафанов «СЭ». — Если вы адресуете этот вопрос мне, скажу так: вы назвали трех вратарей, которые являются гордостью нашей страны! Они недавно были включены в список 50 лучших голкиперов мира. Лев Яшин — лучший вратарь мира и лучший футболист столетия! В то время он произвел революцию среди голкиперов. Первым в мире начал играть по всей штрафной площадке, прошел непростой период насмешек, издевательских высказываний в свой адрес, но продолжал играть в такой манере. Быть первым в любом деле непросто. И то, что его назвали лучшим в XX веке, абсолютно заслуженно!
Ринат Дасаев тоже заслуженно признавался лучшим вратарем мира. Что касается Игоря Акинфеева, он уже сделал то, что не удастся, думаю, никому в ближайшем будущем, а может, и в далеком тоже, — все его достижения и рекорды. Если Лев Яшин и Ринат Дасаев признавались лучшими во времена СССР, то Игорь представляет в этом очень почетном списке Россию, чем наша вратарская школа очень гордится. А Лев Яшин останется лучшим футболистом XX века».
Акинфеев сыграл за ЦСКА 754 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.
В составе сборной России футболист провел 111 игр. В 2008 году Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной команды, а в 2018 году на домашнем чемпионате мира дошел до 1/4 финала турнира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5