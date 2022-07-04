Главный тренер «Нижнего Новгорода» подтвердил интерес к Агаларову

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов заявил, что хотел бы видеть в команде нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

— Вы сказали, что есть желание поработать с Агаларовым. Что-то изменилось?

— Желание и возможность — разные вещи. Многие издания по-разному интерпретировали заголовки. Это вопрос не ко мне. Я не знаю, на какой сейчас стадии все находится и есть ли она вообще.

21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22, также он был признан лучшим молодым игроком лиги в прошедшем сезоне. На счету форварда 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.

Ранее факт переговоров с «Ахматом» подтвердил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.