Главный тренер «Нижнего Новгорода» подтвердил интерес к Агаларову
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов заявил, что хотел бы видеть в команде нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
— Вы сказали, что есть желание поработать с Агаларовым. Что-то изменилось?
— Желание и возможность — разные вещи. Многие издания по-разному интерпретировали заголовки. Это вопрос не ко мне. Я не знаю, на какой сейчас стадии все находится и есть ли она вообще.
21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22, также он был признан лучшим молодым игроком лиги в прошедшем сезоне. На счету форварда 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.
Ранее факт переговоров с «Ахматом» подтвердил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
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|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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|17.07
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