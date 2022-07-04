Гендиректор «Нижнего Новгорода» поддержал идею создания Кубка РПЛ

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов положительно оценил идею создания Кубка РПЛ.

— Какая позиция Нижнего Новгорода по Кубку РПЛ?

— Мы за него, обсуждаем сейчас все.

— Почему вы за? В чем мотивация? Это даст Лиге больше зрелищности?

— Потому что это займет те даты, которые нужны на Лигу Европы и чемпионов, будет зрелищно. Какой-то новый продукт, интересный, как минимум. Это хорошо и для зрителей, и для футболистов, и для команд. Это подспорье и финансовое, вырастит интерес к футболу.

— Как изменится бюджет «Нижнего Новгорода» на следующий сезон?

— Будет примерно такой же, может, чуть-чуть побольше.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.