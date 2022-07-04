Галактионов: «Самая главная задача — не разрушить, а улучшить»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги товарищеского матча против ЦСКА (2:0) на «Кубке Матч Премьер».
«Это игра в рамках подготовки к старту сезона. Мы решаем свои задачи. Игроки показывают качества, но нет эйфории от победы, потому что мы понимаем, что надо улучшать качество.
Самая главная задача — не разрушить, а улучшить. У нас есть костяк команды, который доказывает, что готовы играть 90 минут. Молодые ребята дают баланс, свежесть.
Приоритет турнира — подготовка. Мы не снижали объем работы, готовимся почти без выходных, наигрываем определенные связи, сочетания. Сегодня сделали 5 замен, перестраиваемся по ходу игры», — заявил тренер.
В турнире также принимают участие петербургский «Зенит» и «Сочи». Петербургская команда провела все три игры, в которых набрала 7 очков, и досрочно стала победителем турнира.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -