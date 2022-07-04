Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги товарищеского матча против ЦСКА (2:0) на «Кубке Матч Премьер».

«Это игра в рамках подготовки к старту сезона. Мы решаем свои задачи. Игроки показывают качества, но нет эйфории от победы, потому что мы понимаем, что надо улучшать качество.

Самая главная задача — не разрушить, а улучшить. У нас есть костяк команды, который доказывает, что готовы играть 90 минут. Молодые ребята дают баланс, свежесть.

Приоритет турнира — подготовка. Мы не снижали объем работы, готовимся почти без выходных, наигрываем определенные связи, сочетания. Сегодня сделали 5 замен, перестраиваемся по ходу игры», — заявил тренер.

В турнире также принимают участие петербургский «Зенит» и «Сочи». Петербургская команда провела все три игры, в которых набрала 7 очков, и досрочно стала победителем турнира.