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Галактионов: «Самая главная задача — не разрушить, а улучшить»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал победу над ЦСКА в товарищеском матче
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги товарищеского матча против ЦСКА (2:0) на «Кубке Матч Премьер».

«Это игра в рамках подготовки к старту сезона. Мы решаем свои задачи. Игроки показывают качества, но нет эйфории от победы, потому что мы понимаем, что надо улучшать качество.

Самая главная задача — не разрушить, а улучшить. У нас есть костяк команды, который доказывает, что готовы играть 90 минут. Молодые ребята дают баланс, свежесть.

Приоритет турнира — подготовка. Мы не снижали объем работы, готовимся почти без выходных, наигрываем определенные связи, сочетания. Сегодня сделали 5 замен, перестраиваемся по ходу игры», — заявил тренер.

В турнире также принимают участие петербургский «Зенит» и «Сочи». Петербургская команда провела все три игры, в которых набрала 7 очков, и досрочно стала победителем турнира.

ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Галактионов
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