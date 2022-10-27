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Сегодня, 08:58

Новиков — о возможном назначении в «Нижний Новгород»: «Никакого предложения не поступало»

Мария Гусева
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Нестабильность связана в первую очередь с тем, что не реализуем моменты. Даже в тех последних четырех-пяти матчах, когда не мы могли выиграть, «Нефтехимик» имел большое преимущество: территориальное, игровое, по моментам превосходили соперника. Но не могли забить. Если реализация у нас поднимется до должного уровня, то не будет таких качелей, о которых вы говорите. Тогда будем бороться за самые высокие места» — цитируют «Известия» Новикова.

Специалист отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Никаких переговоров ни с одной командой премьер-лиги я не вел. Ни с кем не разговаривал. Это просто вброс. Не знаю, для чего и зачем. Не могу ответить на этот вопрос, потому что никакого предложения мне не поступало», — резюмировал он.

«Нефтехимик» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице первой лиги. В следующем туре клуб из Нижнекамска сыграет против «Енисея» 29 октября.

Источник: https://iz.ru/1416370/aleksei-fomin/obizhaiutsia-devochki-my-budem-dokazyvat-svoi-uroven
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РПЛ
ФК Нефтехимик
ФК Нижний Новгород
Кирилл Новиков
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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 - : -
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 - : -
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